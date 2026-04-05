Красноярский Роспотребнадзор завел блог клеща Степана Иксодыча

Специалисты краевого управления Роспотребнадзора завели в социальных медиа блог клеща Степана Иксодыча. Таким креативным образом они будут рассказывать обо всем, что касается взаимоотношений человека (а также его питомцев) с лесными и полевыми микрохищниками.
«Меня зовут Степан Иксодыч, и я — первый клещ-блогер в истории Роспотребнадзора. Проснулся, потянулся и решил выйти из тени (вернее, из-под лесной подстилки), чтобы завести свой собственный блог прямо здесь — на канале управления» — представился он.
Для начала подписчики канала в мессенджере МAX должны знать, что клещи уже проснулись и начали свою безжалостную охоту.
«Каждую неделю я буду откровенно рассказывать о том, о чем другие клещи предпочитают молчать, — о наших секретных повадках, технологиях охоты, ну и самое главное, как не стать для меня и моих сородичей идеальным обедом».