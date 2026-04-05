Ричмонд
+12°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко поздравил главу белорусских католиков Станевского с Пасхой

МИНСК, 5 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравления с Пасхой архиепископу Иосифу Станевскому, митрополиту Минско-Могилевскому, сообщила пресс-служба главы государства.

Источник: Sputnik.by

Католический мир 5 апреля отмечает самый главный христианский праздник — Светлое Христово Воскресение.

«Много веков верующие отмечают в этот день победу жизни, добра и света, которые с новой силой пробуждают в душах веру, надежду, любовь», — сказано в поздравлении белорусского лидера.

Президент подчеркнул, что христианские ценности всегда были одной из главных составляющих духовного кода белорусского народа. Они являются объединяющей силой для людей, учат сострадать, быть милосердными, а также помогают сохранять мир и согласие на родной земле.

«Пускай Пасхальное чудо будет для Вас неисчерпаемым источником радости. Желаю доброго здоровья и Божьего благословения в служении на пользу Католического Костела и нашей страны», — подчеркнул глава государства в своем поздравлении.

