Лукашенко поздравил главу белорусских католиков Станевского с Пасхой

Католический мир 5 апреля отмечает самый главный христианский праздник — Светлое Христово Воскресение.
«Много веков верующие отмечают в этот день победу жизни, добра и света, которые с новой силой пробуждают в душах веру, надежду, любовь», — сказано в поздравлении белорусского лидера.
Президент подчеркнул, что христианские ценности всегда были одной из главных составляющих духовного кода белорусского народа. Они являются объединяющей силой для людей, учат сострадать, быть милосердными, а также помогают сохранять мир и согласие на родной земле.
«Пускай Пасхальное чудо будет для Вас неисчерпаемым источником радости. Желаю доброго здоровья и Божьего благословения в служении на пользу Католического Костела и нашей страны», — подчеркнул глава государства в своем поздравлении.