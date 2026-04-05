Следком расследует атаку БПЛА на Таганрог с гибелью человека

СК начал расследовать атаку БПЛА на Таганрог с гибелью человека. Об этом рассказали на официальном сайте ведомства после оценки последствий массированного удара.
Правоохранители намерены детально зафиксировать преступные действия против мирных жителей. Официально установлено, что помимо погибшего мужчины, еще восемь граждан получили ранения различной степени тяжести.
Напомним, трагический инцидент произошел в ночь на 4 апреля. В ходе отражения атаки серьезно пострадала коммерческая инфраструктура приморского города. Упавшие фрагменты дронов повредили гражданское судно в акватории залива и спровоцировали сильный пожар на территории логистических складов.
Людей из опасной производственной зоны пришлось экстренно эвакуировать. В настоящее время следователи продолжают сбор вещественных доказательств на местах падения обломков.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.