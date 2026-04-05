60 квартир для детей-сирот приобрели в Красноярске с начала года

В Красноярске с начала 2026 года приобрели 60 квартир для детей-сирот. Всего заключено 68 контрактов на покупку жилья, по большинству из них уже оформлено право собственности. Помимо готовых квартир, жильё закупают и через долевое строительство. В частности, речь идет о новостройках на улице Норильской. Всего в этом году планируется приобрести 253 квартиры, на эти цели выделено около 1,4 млрд рублей. Очередь на получение жилья формирует министерство образования Красноярского края, а департамент градостроительства выступает муниципальным заказчиком и заключает контракты. По условиям, квартиры, приобретаемые на рынке готового жилья должны располагаться в домах, построенных не позднее 2007 года и не иметь задолженности по коммунальным платежам. Квартиры на рынке строящегося жилья приобретаются в домах, сданных в год приобретения помещений, — уточнили в пресс-службе администрации краевого центра. Отметим, что за последние пять лет в Красноярске приобрели 1798 квартир детей-сирот.