Сквер за 34 миллиона рублей появится в Железнодорожном районе Красноярска

В Железнодорожном районе Красноярска благоустроят сквер стоимостью 34 миллиона рублей.
Деньги выделены по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», за объект проголосовали 17 633 человека.
Сквер площадью более 7000 кв. метров разобьют на месте трёх снесённых аварийных домов у дома № 102 по улице Ломоносова.
Раньше здесь была стихийная парковка, теперь появится пешеходная тропа, зона тихого отдыха, детская и спортивная площадки. Отдельно обустроят пространство для выгула домашних питомцев — этот пункт вызвал споры: жители сначала были против, но после обсуждения с соседями-собачниками согласились.
Также в сквере высадят деревья и кустарники, установят освещение и камеры, отремонтируют проезды. Для маломобильных граждан опустят бордюры и положат тактильную плитку.
Подрядчик — ООО «Мегаполис» — уже приступил к уборке мусора, завершить работы планируют в августе 2026.