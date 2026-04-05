Сквер за 34 миллиона рублей появится в Железнодорожном районе Красноярска

Раньше здесь была стихийная парковка, теперь появится пешеходная тропа, зона тихого отдыха, детская и спортивная площадки. Отдельно обустроят пространство для выгула домашних питомцев — этот пункт вызвал споры: жители сначала были против, но после обсуждения с соседями-собачниками согласились.