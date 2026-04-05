Крымские ученые научат Алису говорить на крымскотатарском языке

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апреля. /ТАСС/. Крымские ученые приступили к адаптации и подготовке текстов, а также специальных научных терминов для обучения искусственного интеллекта Алисы в поисковой системе «Яндекса» крымскотатарскому языку. Предстоит адаптировать более 100 тыс. предложений, сообщил в беседе с ТАСС директор НИИ крымскотатарской филологии, истории и культуры этносов Крыма КИПУ (Крымский инженерно-педагогический университет) имени Ф. Якубова доктор филологических наук, профессор Исмаил Керимов.
Ранее глава регионального Госкомитета по делам межнациональных отношений Руслан Якубов сообщал ТАСС, что в рамках Года единства народов России будет подписано трехстороннее соглашение между компанией «Яндекс», Федеральным агентством по делам национальностей и Госкомнацем Крыма об осуществлении искусственным интеллектом переводов с крымскотатарского языка.
«Подобная работа проводится впервые, потому что технических переводов с крымскотатарского не было 100 лет. Сейчас восстанавливаем терминологию: издали словари математических, химических, физических терминов. Мы сможем иметь объем знаний, который поможет говорить на своем языке на разные темы, в том числе технические», — рассказал ученый.
По его словам, специалистам предстоит обработать более 100 тыс. предложений из крымскотатарского языка, которые связаны с разными областями знаний, чтобы Алиса могла разговаривать на разные темы. Это касается и газовой службы, водного хозяйства, экономики, физики, химии.
Профессор Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского доктор филологических наук Наталья Яблоновская считает, что обучение Алисы крымскотатарскому языку — ценная инициатива для сохранения языков коренных народов России. «Многие языки малых народов сегодня находятся на грани исчезновения — в том числе и потому, что молодое поколение мало общается на своем родном языке. С появлением Алисы, говорящей на национальных языках, такая проблема может найти свое разрешение, ведь общение с Алисой чрезвычайно популярно у молодежи», — пояснила она.
Крымскотатарский язык относится к кыпчакской группе тюркских языков. По разным оценкам, носителями языка в мире являются более 350 тыс. человек, из них около 300 тыс. в Крыму. Крымскотатарский язык наряду с русским и украинским является государственным языком Республики Крым.