США спасли второго члена экипажа сбитого в Иране истребителя F-15. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
По данным издания, операция проводилась силами американского спецназа при поддержке авиации. К настоящему моменту все задействованные подразделения уже покинули территорию Ирана.
Во время поисковой операции иранские силы атаковали американский вертолет Black Hawk. Машина получила повреждения, члены экипажа были ранены, однако смогли покинуть район.
Президент США Дональд Трамп также подтвердил спасение второго летчика. По его словам, он получил ранение, но «жив и здоров».
Напомним, США начали масштабную операцию по поиску экипажа сбитого истребителя еще 4 апреля. Тогда спецназ был направлен на территорию Ирана, а за информацию о пилоте предлагалось денежное вознаграждение. Также сообщалось, что вертолеты, участвовавшие в операции, попадали под огонь.