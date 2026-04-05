Команда проекта «Твой Ход» из Хабаровского края участвует в треке «Вдохновляю».

Студентка Тихоокеанского государственного университета Валентина Тивоненко, возглавляющая региональное отделение проекта «Твой Ход», включена в программу развития компетенций «Вдохновляю», как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края. Подробнее о перспективах участия региональной команды в материале «Комсомольской правды — Хабаровск».
Как уточнили в краевом министерстве образования и науки, конкурсный трек сосредоточен на усилении лидерских качеств и работе со студенческой аудиторией. В состав участников вошли 160 активистов со всей страны. На протяжении года представители Хабаровского края будут реализовывать образовательные и событийные форматы, направленные на самореализацию молодежи.
Итогом программы станет рейтинг из 15 сильнейших региональных команд. Лидеры в своих категориях получат финансовую поддержку на реализацию молодежных инициатив в 2027 году и приглашение на финальный форум проекта. Проект реализуется при поддержке платформы «Россия — страна возможностей» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».
