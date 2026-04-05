В воскресенье ростовчан ждут дождь и ветер

Синоптики Ростовского гидрометцентра прогнозируют облачную погоду с прояснениями и осадки в воскресенье, 5 апреля.
В Ростове-на-Дону утром и днём пройдёт небольшой дождь. Ветер юго-западный, с переходом на западный и северо-западный, днём усилится до 7−12 м/с. Ночью на 6 апреля осадков не ожидается, ветер сохранит скорость 6−11 м/с.
По области днём местами пройдут небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах — с грозой. Утром возможен туман. Порывы ветра при грозе, а также на севере и западе региона, достигнут 15−18 м/с. Ночью на понедельник в некоторых районах сохранится небольшой дождь и туман, порывы ветра — до 12−14 м/с.
Температура в донской столице днём поднимется до +17…+19°C, ночью опустится до +7…+9°C. По области днём ожидается от +16 до +21°C, ночью — от +5 до +10°C, при прояснениях — до +2°C, в крайних северных районах — около 0 .