Нижегородцам рассказали о способах увеличить срок службы смартфона

Россияне часто задумываются о покупке нового смартфона, когда имеющийся гаджет перестает нормально функционировать. Как рассказала в беседе с RT основательница проекта Unisimka Анна Кашницкая, некоторые недостатки можно исправить самостоятельно.
Для улучшения работы камеры смартфона можно купить стабилизатор, который устраняет эффект тряски и делает кадры более четкими. Для увеличения объема памяти можно приобрести карту microSD (если есть слот). Второй вариант — включить автоматическую выгрузку фото и видео в облако.
Чтобы смартфон не разряжался слишком быстро в поездках, можно использовать пауэрбанк с быстрой зарядкой и заряжать гаджет правильно.
«Не стоит разряжать телефон до 0% или держать его постоянно на 100% — по возможности в диапазоне 20—80%. Во время зарядки лучше не запускать тяжёлые приложения — это перегревает аккумулятор и ускоряет его износ. Если вы используете быструю зарядку и заметили сильный нагрев устройства, стоит снять чехол: тепло мешает батарее правильно заряжаться и сокращает её ресурс», — предостерегла аналитик.
Также стоит регулярно чистить порт зарядки — накопленная пыль мешает гаджету заряжаться быстро, как и положено. Еще один способ — приобрести новую батарею для смартфона, что обойдется гораздо дешевле покупки нового аппарата.