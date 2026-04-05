Омичей просят не выходить на весенний лёд

Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) Главного управления МЧС России по Омской области ежедневно патрулируют водоёмы и предупреждают жителей об опасности выхода на весенний лёд.
В ведомстве напоминают, что с потеплением структура льда меняется: солнце растапливает его сверху, а течение подмывает снизу. Если осенью лёд обычно трещит, сигнализируя об опасности, то весной он может провалиться сразу, превращаясь в ледяную кашу.
Все ледовые переправы в Омской области уже закрыты, на местах установлены запрещающие знаки. Однако, как отмечают в МЧС, любители подлёдной рыбалки продолжают выходить на затоны Иртыша, хотя за день лёд заметно подтаивает.
Старший государственный инспектор Центра ГИМС Сергей Лазаренко подчеркнул, что сейчас рыбаки остаются в особой группе риска. По его словам, даже лёд, который внешне кажется крепким, может не выдержать вес человека. Если температура воздуха держится выше нуля более трёх дней, прочность льда снижается примерно на 25%.
В МЧС также обращают внимание, что весенний лёд можно распознать по матово-белому или желтоватому оттенку. Специалисты проводят профилактические рейды и раздают памятки, призывая омичей отказаться от выхода на лёд, чтобы не подвергать жизнь опасности.