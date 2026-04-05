В Перми перед въездом на «Завод Шпагина» запретили парковку

Открытие нового здания Пермской художественной галереи повлекло значительный рост посетителей социокультурного пространства «Завод Шпагина». Часть из них привозят туристические автобусы.
Центр безопасности дорожного движения 1 апреля опубликовал проект организации дорожного движения при въезде на «Завод Шпагина» у здания по ул. Советской, 1. С целью повышения безопасности и предотвращения парковки легкового транспорта на площади перед въездом установят дорожные знаки «Остановка запрещена» и таблички «Вид транспортного средства — кроме автобусов». Парковка будет разрешена только для туристических автобусов.
На территорию «Завода Шпагина» посетителям сейчас можно попасть только со стороны ул. Советской. Железнодорожный пешеходный переход у станции «Пермь-1» со стороны ул. Монастырской разобран.
Павел ШАТРОВ.
До нового здания галереи («Корпус 5») для посетителей галереи запустили бесплатный автобус. Срок его работы продлили по 10 мая. Кроме того, завершено проектирование надземного пешеходного перехода, который соединит Пермскую галерею с новым участком набережной Камы. Его разместят между зданиями галереи и музеем «Пермский период» («Литера Д1»).