В Перми перед въездом на «Завод Шпагина» запретили парковку

Центр безопасности дорожного движения 1 апреля опубликовал проект организации дорожного движения при въезде на «Завод Шпагина» у здания по ул. Советской, 1. С целью повышения безопасности и предотвращения парковки легкового транспорта на площади перед въездом установят дорожные знаки «Остановка запрещена» и таблички «Вид транспортного средства — кроме автобусов». Парковка будет разрешена только для туристических автобусов.