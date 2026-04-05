Минпросвещения: дети должны пользоваться гаджетами не больше 20−40 минут

«Согласно СанПиН от 28 января 2021 года, для детей 5−7 лет время, проведенное за экраном планшета или телефона, составляет 20 минут (это время должно быть разделено на два временных интервала, чтобы ребенок мог отдохнуть). Для детей 7−9 лет данное время увеличено до 40 минут в день», — сказала Бочкина.