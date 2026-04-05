Минпросвещения: дети должны пользоваться гаджетами не больше 20−40 минут

Минпросвещения рекомендовало ограничить использование гаджетов детьми 20−40 минутами в день. С соответствующим заявлением выступила эксперт ведомства Елена Бочкина в беседе с ТАСС.
По ее словам, нормы закреплены санитарными правилами. И они отличаются в зависимости от возраста ребенка.
«Согласно СанПиН от 28 января 2021 года, для детей 5−7 лет время, проведенное за экраном планшета или телефона, составляет 20 минут (это время должно быть разделено на два временных интервала, чтобы ребенок мог отдохнуть). Для детей 7−9 лет данное время увеличено до 40 минут в день», — сказала Бочкина.
Она также отметила, что важно развивать мелкую моторику детей. Для этого можно использовать пальчиковую гимнастику, игры с мелкими предметами, графические задания. Кроме того, следует поощрять физическую активность несовершеннолетних.
Напомним, ранее в Минпросвещения предупреждали о рисках раннего использования гаджетов. По словам эксперта Юлии Евграфовой, избыточное экранное время может приводить к стрессу, проблемам со зрением и нарушению сна у детей. Она также отмечала, что детям до полутора лет лучше полностью исключить использование устройств, а в более старшем возрасте — строго ограничивать время.