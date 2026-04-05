Атака БПЛА отражена в Нижегородской области ночью 5 апреля

Средства ПВО отразили атаку украинских беспилотников в ночь на 5 апреля в Нижегородской области, сообщает Минобороны России.
Министерство не сообщает о количестве дронов, уничтоженных в регионе. Известно лишь, что с 22:00 до 8:00 над территорией России перехватили 87 украинских БПЛА. Атака дронов зафиксирована в 14 регионах России.
Обновление: 30 БПЛА атаковали промышленную зону в Кстовском районе.
Напомним, что 3 апреля обломки БПЛА повредили дома в Приокском и Кстовском районах Нижнего Новгорода.
Узнать больше по теме
