Вербное воскресенье за неделю до Пасхи: где освятить вербы в Волгограде

Сегодня, 5 апреля, православные христиане за неделю до Пасхи празднуют Вход Господень в Иерусалим. Еще это воскресенье называют Вербным, так как в этот день принято приносить в храм и освящать вербы. Они символизируют пальмовые ветви, которые в знак уважения бросали перед шествующим в Иерусалим Иисусом Христом. После воскресения четверодневного Лазаря его встречали как Мессию в надежде, что он освободит Иудейское царство от власти римских оккупантов.
Как отмечают Вербное воскресенье.
Этот праздник принято встречать в храме на богослужениях. Как сообщили в Волгоградской епархии, накануне в соборе святого благоверного князя Александра Невского прошло торжественное Всенощное бдение, на котором митрополит Феодор совершил освящение пальмовых ветвей и верб в память о событиях, произошедших при входе Спасителя в Иерусалим.
После Вербного воскресенья, которое также знаменует окончание Великого поста, начинается Страстная неделя, которая завершается Пасхой.
Где освятить вербы.
Сегодня, 5 апреля, утром в храмах пройдут Божественные литургии, после которых также будут освящать вербы. Так, в соборе Александра Невского поздняя Божественная литургия начнется в 10:00 мск.
В других храмах также освящают вербы после утренних богослужений, которые начинаются в 9−10 утра.
Зачем освящают вербы.
В России верба распускается как раз тогда, когда празднуется Вход Господень в Иерусалим. Она символизирует тоже, что и пальмовые ветви. Считается, что освящённая верба приносит мир, защищает от бед и напоминает о вере. Она хранится в доме целый год — до следующего Вербного воскресенья.
Однако выбрасывать освященную вербу просто так нельзя. Её необходимо закопать или сжечь.
Фото: Волгоградской епархии.
