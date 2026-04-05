Вербное воскресенье за неделю до Пасхи: где освятить вербы в Волгограде

Сегодня, 5 апреля, православные христиане за неделю до Пасхи празднуют Вход Господень в Иерусалим. Еще это воскресенье называют Вербным, так как в этот день принято приносить в храм и освящать вербы. Они символизируют пальмовые ветви, которые в знак уважения бросали перед шествующим в Иерусалим Иисусом Христом. После воскресения четверодневного Лазаря его встречали как Мессию в надежде, что он освободит Иудейское царство от власти римских оккупантов.