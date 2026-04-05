В Красноярске выбрали лучших педагогов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В столице региона подвели итоги городских профессиональных конкурсов среди педагогов. Победителей определили среди учителей, младших воспитателей, педагогов дополнительного образования и управленцев.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В столице региона подвели итоги городских профессиональных конкурсов среди педагогов. Победителей определили среди учителей, младших воспитателей, педагогов дополнительного образования и управленцев.

Абсолютным победителем конкурса «Классный классный» стала Наталья Пустоварова из «Комплекса Покровский», обойдя 64 участника. Лучшим педагогом дополнительного образования признана Ирина Щербакова из березовского детского сада № 3, а победителем среди младших воспитателей стала Ирина Добранова из детского сада № 12.

Победители получили дипломы и премии главы города в размере 150 тысяч рублей. Кроме того, 11 финалистов конкурса «Хочу стать руководителем образовательной организации» вошли в кадровый резерв.

В городской администрации отметили, что подобные конкурсы помогают выявлять сильных специалистов и повышают качество образования, ведь именно от педагогов во многом зависит будущее детей.16+

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше