В Красноярске выбрали лучших педагогов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В столице региона подвели итоги городских профессиональных конкурсов среди педагогов. Победителей определили среди учителей, младших воспитателей, педагогов дополнительного образования и управленцев.
Абсолютным победителем конкурса «Классный классный» стала Наталья Пустоварова из «Комплекса Покровский», обойдя 64 участника. Лучшим педагогом дополнительного образования признана Ирина Щербакова из березовского детского сада № 3, а победителем среди младших воспитателей стала Ирина Добранова из детского сада № 12.
Победители получили дипломы и премии главы города в размере 150 тысяч рублей. Кроме того, 11 финалистов конкурса «Хочу стать руководителем образовательной организации» вошли в кадровый резерв.
В городской администрации отметили, что подобные конкурсы помогают выявлять сильных специалистов и повышают качество образования, ведь именно от педагогов во многом зависит будущее детей.