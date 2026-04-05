Адыгея стала первым регионом, где ипотеку в среднем оформляют на 28 лет

В феврале этого года Адыгея оказалась единственным российским регионом, где ипотеку в среднем оформляют на 28 лет, следует из данных Центробанка.
Максимальный срок, на который бралась ипотека в конце зимы здесь — 28 лет 2 месяца. Для сравнения: в прошлом году жители этого региона брали ипотеку на 27 лет 6 месяцев, пишет РИА Новости.
Второе место в рейтинге по максимальному сроку ипотеки в феврале занимает Тыва (27 лет 6 месяцев), третье — Карачаево-Черкесия (27 лет 2 месяца). Далее идут Калмыкия (26 лет 10 месяцев) и Ростовская область (26 лет 8 месяцев).
Минимальный срок по ипотеке оказался в Магаданской области, Амурской области и Хабаровском крае. Здесь этот период в среднем составляет 19 лет 11 месяцев, 20 лет 5 месяцев и 20 лет 6 месяцев соответственно.