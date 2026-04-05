Корейское кафе «Чико» закроется в Иркутске с 6 апреля

Заведение в самом центре города открылось в октябре 2023 года.

Корейское кафе «Чико» закрывается в Иркутске. Об этом сообщили сотрудники заведения в своих социальных сетях.

— До 5 апреля включительно наш ресторан на Карла Маркса, 26 будет по-прежнему наполнен ароматами, улыбками и теми самыми любимыми блюдами. Приходите, чтобы ещё раз почувствовать этот уют и вкус, который так сложно забыть, — говорится в уведомлении.

Кафе в самом центре города открылось в октябре 2023 года. Второй филиал открыл свои двери в ноябре 2024 года в здании кинотеатра «Баргузин», но в конце января 2026 года он закрылся.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что популярный в столице Приангарья ресторан «Русский» закроется 15 апреля. Заведение находится на улице Байкальской, неподалеку от площади Павла Чекотова. Других точек в городе нет.