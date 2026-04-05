Два объекта «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» повреждены из-за падения БПЛА

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Повреждены два объекта «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Нижегородской области в результате падения обломков БПЛА, возгорание локализовано, сообщил губернатор Глеб Никитин.
«Ночью над промышленной зоной Кстовского района силы ПВО отразили атаку 30 вражеских БПЛА. В результате падения обломков повреждения с последующим горением получили два объекта ООО “Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез”. Возгорание локализовано», — написал губернатор в своем канале на платформе Max.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.