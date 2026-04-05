Два объекта «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» повреждены из-за падения БПЛА

Никитин: 2 объекта «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» повреждены из-за БПЛА.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Повреждены два объекта «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Нижегородской области в результате падения обломков БПЛА, возгорание локализовано, сообщил губернатор Глеб Никитин.

«Ночью над промышленной зоной Кстовского района силы ПВО отразили атаку 30 вражеских БПЛА. В результате падения обломков повреждения с последующим горением получили два объекта ООО “Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез”. Возгорание локализовано», — написал губернатор в своем канале на платформе Max.

