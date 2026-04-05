В Нижегородской области ТЭЦ и жилые дома повреждены из-за падения БПЛА.

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Новогорьковская ТЭЦ и несколько жилых домов получили повреждения в результате падения обломков БПЛА в Нижегородской области, сообщил губернатор Глеб Никитин.
«Повреждения получили Новогорьковская ТЭЦ и несколько жилых домов и приусадебных участков. В настоящее время энергоснабжение потребителей восстанавливается», — написал губернатор в своем канале на платформе Max.
Он добавил, что оперативные службы осуществляют ликвидацию последствий инцидента, по предварительным данным, пострадавших нет.
Узнать больше по теме
