В Нижегородской области ТЭЦ и жилые дома повреждены из-за падения БПЛА

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Новогорьковская ТЭЦ и несколько жилых домов получили повреждения в результате падения обломков БПЛА в Нижегородской области, сообщил губернатор Глеб Никитин.

«Повреждения получили Новогорьковская ТЭЦ и несколько жилых домов и приусадебных участков. В настоящее время энергоснабжение потребителей восстанавливается», — написал губернатор в своем канале на платформе Max.

Он добавил, что оперативные службы осуществляют ликвидацию последствий инцидента, по предварительным данным, пострадавших нет.

