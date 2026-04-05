Лариса Долина может заработать десятки миллионов после скандала с квартирой: подробности

Знаменитая российская певица Лариса Долина может заработать свыше 21 млн рублей на концерте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.
Юбилейное выступление «Юбилей в кругу друзей» запланировано на 15 ноября и пройдет в БКЗ «Октябрьский». Зал вмещает более 3,5 тысячи зрителей, а стоимость билетов варьируется от 2,2 тысячи до 12 тысяч рублей в зависимости от мест.
По данным агентства, на текущий момент продано менее половины зала. При полном аншлаге выручка от продажи билетов может составить около 21,3 миллиона рублей без учета затрат на организацию концерта.
Ранее сообщалось, что суд в Подмосковье удовлетворил иск Ларисы Долиной к мошенникам. Артистке должны вернуть десятки миллионов рублей. Несколько фигурантов дела получили реальные сроки лишения свободы и крупные штрафы. При этом сама артистка хотела взыскать с ответчиков гораздо 176 миллионов, но в ходе разбирательства сумму снизили до 114 миллионов.