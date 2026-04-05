Новорожденных омичей стали называть по-королевски

На портале ЗАГС в минувшую субботу, 4 апреля 2026 года, появились обновленные сведения о самых популярных и редких именах, которые жители страны, включая Омскую область, дают своим детям.
Так, в числе редких мужских имен оказались фактически две вариации одного — Эдвард и Эдуард. Оба варианта упоминаются в литературе в связи с принадлежностью к традиционным для особ королевских кровей. В частности, определенную популярность в массовой культуре приобрел Эдуард (он же Эдвард) VIII, отрекшийся от королевского престола Великобритании, Ирландии и Британских заморских доминионов в 1936 году. Этим обстоятельствам посвящен ряд фильмов и книг.
Также в списке редких имен для мальчиков присутствуют Нияс, Терентий и Абдулазиз.
В аналогичный женский перечень включены Агния, Айдана, Дария, Ирис и Аим.
К слову, наиболее популярными именами для девочек теперь являются в равной степени два — Анна и Ева. Им несколько уступают София, Василиса и Варвара. У мальчиков безусловно лидирует имя Михаил (позади — Тимофей, Роман, Александр и Артем).