Красноярцы могут помочь бездомным кошкам и собакам

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 6 по 16 апреля пройдет акция «Дай лапу, друг», организованная Трудовым отрядом главы города.
Горожане могут принести корм и необходимые вещи для бездомных животных — всю помощь передадут в приют «Мой пёс» и котокафе «Котландия». Принимаются сухой и влажный корм для собак и кошек, крупы, средства для уборки, посуда, текстиль, а также аксессуары и игрушки для животных.
Организаторы просят не приносить сырое мясо, кости и сало, подчеркивают в мэрии.
Пункты сбора откроются в молодежных центрах города и будут работать по будням:
— ул. Попова, 12 («Своё дело») с 10:00 до 21:00; — ул. Красномосковская, 42 («Доброе дело») с 10:00 до 21:00; — ул. Бограда, 65 («Зеркало») с 10:00 до 20:00; — пр. Металлургов, 22а («Вектор») с 10:00 до 21:00; — ул. Академика Павлова, 37а («Новые имена») с 10:00 до 20:00; — пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 115а («База») с 10:00 до 21:00; — ул. Парашютная, 8а («ПроТехно») с 10:00 до 20:00; — ул. Мичурина, 17 («Своё дело») с 10:00 до 20:00.
Помимо прочего, для участников Трудового отряда проведут мастер-классы по созданию игрушек и когтеточек, которые также передадут в приюты.
16+