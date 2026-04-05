30 украинских БПЛА атаковали промзону в Нижнем Новгороде

Силы ПВО отразили атаку 30 беспилотников в Кстовском районе Нижнего Новгорода ночью 5 апреля, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
По его словам, в результате падения обломков и последующего пожара повреждены два объекта ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». Также повреждены несколько жилых домов, приусадебных участков и Новогорьковская ТЭЦ.
Сейчас на месте происшествия восстанавливают электроснабжение, ликвидируются последствия атаки. По предварительной информации, никто не пострадал.
