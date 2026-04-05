Ричмонд
+12°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО сбили 26 дронов ВСУ над Воронежской областью

Гусев: силы ПВО сбили 26 дронов ВСУ над Воронежской областью.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Силы ПВО сбили 26 дронов ВСУ над Воронежской областью, на юге региона в результате падения обломков 20 домовладений временно остались без газа, сообщил губернатор Александр Гусев.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над девятью районами и одним городом Воронежской области были обнаружены и уничтожены 26 беспилотных летательных аппаратов. В результате падения обломков БПЛА на юге региона повреждена газовая труба, идущая к частному дому. Сотрудники коммунальных служб оперативно перекрыли газ и ликвидировали возгорание. Однако без газоснабжения временно остаются жители 20 домовладений», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в том же домовладении повреждены гараж, теплица и легковой автомобиль, а в двух соседних домах выбита часть стекол.

«Жители наиболее пострадавшего дома разместились у родственников. Пункт временного размещения пока не потребовался. На месте работают специальные службы», — заключил Гусев.

