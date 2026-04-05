Для украшения улиц Владивостока закупают почти 4 тысячи растений — что в списке

Муниципальное учреждение «Зелёный Владивосток» объявило аукцион на поставку 3 840 саженцев многолетних цветов и трав. Новые растения планируют использовать для озеленения городских территорий, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
В рамках озеленения города планируется высадка многолетних декоративных растений: вейника бриллиантового (20 кустов), молинии голубой (30), овсяницы сизой (40), осоки гладконосой и повислой (50 и 30), сеслерии осенней (50), а также кустарниковых астр (120), дербенника иволистного (500), котовника Фассена (500) и шалфея дубравного различных сортов (1500 кустов). Все растения отличаются холодостойкостью и будут высажены с закрытой корневой системой в горшках.
Дополнительные посадки проведут на Леопардовой набережной, в Некрасовском сквере, а также на улице Русской и по другим адресам.
Приём заявок на аукцион от поставщиков продлится до 7 апреля включительно.
