Для украшения улиц Владивостока закупают почти 4 тысячи растений — что в списке

В рамках озеленения города планируется высадка многолетних декоративных растений: вейника бриллиантового (20 кустов), молинии голубой (30), овсяницы сизой (40), осоки гладконосой и повислой (50 и 30), сеслерии осенней (50), а также кустарниковых астр (120), дербенника иволистного (500), котовника Фассена (500) и шалфея дубравного различных сортов (1500 кустов). Все растения отличаются холодостойкостью и будут высажены с закрытой корневой системой в горшках.