МВД напомнило ЕАО о запрете на выращивание ипомеи трехцветной.

По информации ГУНК МВД России, ограничения на культивирование ипомеи, гармалы и турбины щитковидной действуют с 17 февраля 2024 года. Включение этих растений в перечень запрещенных связано с необходимостью борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, которые содержатся в их составе. В полиции отмечают, что соответствующие изменения в акты Правительства были подготовлены для усиления государственного контроля над распространением психотропных веществ растительного происхождения. Вся необходимая информация о мерах противодействия незаконному обороту была доведена до граждан в установленном порядке через официальные ресурсы ведомства.