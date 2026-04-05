МВД напомнило ЕАО о запрете на выращивание ипомеи трехцветной.

Министерство внутренних дел России выступило с заявлением по поводу распространяемых в сети данных об уголовной ответственности за выращивание ипомеи трехцветной, известной как «вьюнок». Ведомство подтвердило, что данное растение официально включено в список наркосодержащих, как сообщает пресс-служба УМВД России по Еврейской автономной области.
Подробнее о нормах законодательства — в материале «Комсомольской правды — Хабаровск».
По информации ГУНК МВД России, ограничения на культивирование ипомеи, гармалы и турбины щитковидной действуют с 17 февраля 2024 года. Включение этих растений в перечень запрещенных связано с необходимостью борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, которые содержатся в их составе. В полиции отмечают, что соответствующие изменения в акты Правительства были подготовлены для усиления государственного контроля над распространением психотропных веществ растительного происхождения. Вся необходимая информация о мерах противодействия незаконному обороту была доведена до граждан в установленном порядке через официальные ресурсы ведомства.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962−223−38−83.
Почта: red.habkp@phkp.ru