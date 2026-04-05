В Каменске-Уральском умерла заслуженная артистка РСФСР Галина Мурашова

В субботу, 4 апреля, в Каменске-Уральском ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР Галина Васильевна Мурашова-Кужелева. Ей было 75 лет. Об этом сообщили в Каменск-Уральском театре драмы, в котором Галина Васильевна служила с 1981 по 1997 год.