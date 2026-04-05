В Каменске-Уральском умерла заслуженная артистка РСФСР Галина Мурашова

В субботу, 4 апреля, в Каменске-Уральском ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР Галина Васильевна Мурашова-Кужелева. Ей было 75 лет. Об этом сообщили в Каменск-Уральском театре драмы, в котором Галина Васильевна служила с 1981 по 1997 год.
— Церемония прощания по ее желанию будет проведена в узком кругу родственников, без посторонних лиц. Прах актрисы захоронят на могиле ее мужа Юрия Андреевича Кужелева, — сообщается в официальной группе театра в VK.
Галина Мурашова родилась в Магнитогорске 2 мая 1950 года. Она работала в различных театрах страны. В 1981-м вместе с мужем, режиссером Юрием Кужелевым и дочерью она переехала в Каменск-Уральский.
— Галина Мурашова-Кужелева сыграла множество блистательных ролей в Каменск-Уральском театре и хорошо запомнилась зрителям старшего поколения, — рассказывают в театре. — После ухода из театра в 1997 году Галина Васильевна занималась внуками и вела, в целом довольно замкнутый образ жизни.
Среди ролей, которые она сыграла, были Настасья Филипповна из «Идиота» Федора Достоевского, Мария Тюдор из «Граней любви» Виктора Гюго и Елизавета из «Ричарда III» Уильяма Шекспира.