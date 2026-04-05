Авиарейс Челябинск — Санкт-Петербург приземлился в Москве из-за ограничений

Пулково вновь не принимает самолеты.

Источник: 1obl.ru

Сегодня, 5 апреля, рейс 5Н 528 Челябинск — Санкт-Петербург вынужденно сел в Москве из-за ограничений в аэропорту Пулково. Об этом ИА «Первое областное» сообщил один из пассажиров.

«Когда вылетали, все было нормально. Потом нам сообщили, что аэропорт в Питере закрыт. Мы приземлились в Москве», — рассказала Ольга.

По информации Росавиации, аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет самолеты из-за беспилотной опасности.

Сейчас пассажиры рейса ждут, когда расписание наладится и они смогут вылететь в Санкт-Петербург.

Согласно онлайн-табло на сайте аэропорта Курчатов, дневной рейс в северную столицу вылетит по расписанию.