Авиарейс Челябинск — Санкт-Петербург приземлился в Москве из-за ограничений

Сегодня, 5 апреля, рейс 5Н 528 Челябинск — Санкт-Петербург вынужденно сел в Москве из-за ограничений в аэропорту Пулково. Об этом ИА «Первое областное» сообщил один из пассажиров.
«Когда вылетали, все было нормально. Потом нам сообщили, что аэропорт в Питере закрыт. Мы приземлились в Москве», — рассказала Ольга.
По информации Росавиации, аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет самолеты из-за беспилотной опасности.
Сейчас пассажиры рейса ждут, когда расписание наладится и они смогут вылететь в Санкт-Петербург.
Согласно онлайн-табло на сайте аэропорта Курчатов, дневной рейс в северную столицу вылетит по расписанию.