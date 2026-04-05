Обломки БПЛА повредили газовую трубу в Воронежской области: что известно?

Предварительно, пострадавших нет, однако без последний всё же не обошлось. В результате падения обломков беспилотника на юге области была повреждена газовая труба, идущая к частному дому. После чего вспыхнуло пламя. Сотрудники коммунальных служб оперативно перекрыли газ и ликвидировали возгорание. Сейчас без газоснабжения временно остаются жители 20 частных домов. Также на территории частного дома, куда упали обломки БПЛА, повреждены гараж, теплица и легковой автомобиль. В двух соседних жилищах выбита часть стёкол. Глава региона отметил, что на месте происшествия работают специальные службы.