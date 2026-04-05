Обломки БПЛА повредили газовую трубу в Воронежской области: что известно?

В ночь на воскресенье, 5 апреля, силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников ВСУ на Воронежскую область. Как сообщил губернатор Александр Гусев, в небе над девятью районами и одним городом региона уничтожили 26 БПЛА.
Предварительно, пострадавших нет, однако без последний всё же не обошлось. В результате падения обломков беспилотника на юге области была повреждена газовая труба, идущая к частному дому. После чего вспыхнуло пламя. Сотрудники коммунальных служб оперативно перекрыли газ и ликвидировали возгорание. Сейчас без газоснабжения временно остаются жители 20 частных домов. Также на территории частного дома, куда упали обломки БПЛА, повреждены гараж, теплица и легковой автомобиль. В двух соседних жилищах выбита часть стёкол. Глава региона отметил, что на месте происшествия работают специальные службы.
Проживающая в наиболее пострадавшем доме семья разместилась у родственников. Пункт временного размещения пока не потребовался.
Режим беспилотной опасности действовал на территории Воронежской области с 18:17 4 апреля до 4:29 5 апреля. За это время непосредственный удар БПЛА угрожал Воронежу, Нововоронежу, Борисоглебску, а также в Россошанскому, Острогожскому, Лискинскому и Бутурлиновскому районам. На территориях звучали тревожные сирены.