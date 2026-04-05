Ричмонд
+12°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разработчик игр Epic Games зарегистрировал товарный знак в России

Epic Games подала заявку на регистрацию товарного знака в РФ еще в 2020 году.

Источник: Комсомольская правда

Американский разработчик видеоигр Epic Games зарегистрировал товарный знак в России. Об этом свидетельствуют данные Роспатента.

По информации ведомства, заявка на регистрацию знака Sunflower была подана еще в декабре 2020 года. Положительное решение принято в апреле текущего года. Под этим брендом компания сможет выпускать и распространять в России программное обеспечение, видеоигры и анимационную продукцию.

Тем временем другие иностранные компании также продолжают регистрировать товарные знаки в России. Так, недавно японский автоконцерн Toyota оформил права на бренд Auris, а также зарегистрировал несколько других обозначений. Они могут использоваться для автомобилей и транспортных средств. Соответствующая информация также приводится в базе Роспатента.