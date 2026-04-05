В Красноярском крае обсудили ситуацию с ВИЧ и качество медпомощи пациентам

По данным экспертов, в регионе проживает около 25 тысяч человек с ВИЧ. Несмотря на снижение числа новых случаев на 13% (до 1365), общее количество пациентов продолжает расти. Основной путь передачи инфекции — половой (90%), сообщает краевой минздрав.