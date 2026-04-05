В Красноярском крае обсудили ситуацию с ВИЧ и качество медпомощи пациентам

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Общественной палате края прошла встреча общественников и специалистов Центра СПИД, где подвели итоги работы за 2025 год и обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию.
По данным экспертов, в регионе проживает около 25 тысяч человек с ВИЧ. Несмотря на снижение числа новых случаев на 13% (до 1365), общее количество пациентов продолжает расти. Основной путь передачи инфекции — половой (90%), сообщает краевой минздрав.
Участники также рассмотрели результаты опроса пациентов: 98% довольны качеством медицинской помощи, 97% — работой персонала и условиями пребывания. При этом только 14% отметили достаточную открытость и доступность информации о работе медучреждений.
В 2025 году тестирование на ВИЧ прошли более миллиона человек, смертность среди пациентов снизилась на 11%, однако основной причиной летальных исходов остается туберкулез.
По итогам встречи выработаны рекомендации по улучшению качества помощи и усилению профилактической работы, включая развитие мобильной диагностики в отдаленных территориях и работу с уязвимыми группами населения.
