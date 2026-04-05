В Красноярске на месте пустыря появится новый сквер с прогулочными зонами и площадкой для собак

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Железнодорожном районе в этом году благоустроят новый сквер площадью более 7 тысяч квадратных метров. Он появится возле дома № 102 на улице Ломоносова — там, где раньше стояли аварийные дома, а затем образовался пустырь.
В будущем сквере обустроят пешеходные дорожки, зону для спокойного отдыха, детскую площадку и отдельное пространство для выгула собак. Идею последнего элемента жители сначала восприняли неоднозначно, но в итоге поддержали.
«Поначалу мы были против площадки для выгула. Мы поговорили с соседями — выяснилось, что у нас так много домашних питомцев. Хозяева порядочные, хотят заниматься со своими собачками, тренировать их. В итоге пришли к согласию», — рассказала Валентина Дударева, жительница дома № 102 по ул. Ломоносова.
Территорию озеленят: высадят деревья, кустарники и цветники, установят освещение и камеры видеонаблюдения, а также приведут в порядок прилегающие проезды. Пространство сделают удобным для всех — с пониженными бордюрами и тактильной плиткой, отметили в мэрии.
Сквер благоустраивают по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». За этот проект проголосовали более 17 тысяч человек.
Работы планируют завершить в августе, их стоимость составит около 34 млн рублей.
