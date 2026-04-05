Социолог объяснил, почему зумеры не торопятся вступать в брак

Современная молодежь не спешит заводить семьи не из-за безответственности, а из-за осознанного подхода. Молодые люди боятся попасть в статистику разводов, которая в России достигает 80%. Об этом в интервью РИА Томск рассказал социолог Томского госуниверситета Роман Быков.
По словам эксперта, в идеале молодые люди хотят вступить в брак на всю жизнь. Но они не хотят повторять то, что видят вокруг: ссоры, претензии и в итоге расставание. Поэтому и с детьми не торопятся. Средний возраст вступления в брак в стране сейчас составляет 25−26 лет.
Выпускники вузов в опросах говорят, что семья — это очень серьезно и ответственно. Современная молодежь, по мнению социолога, лучше понимает себя, любит разбираться в своих эмоциях и чувствах. И критиковать ее за «безответственность» эксперт считает несправедливым — она просто соответствует современной реальности.
