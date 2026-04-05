Как превратить домашние куличи в профессиональный десерт

Совсем скоро православные будут отмечать важнейший христианский праздник — Светлое Христово Воскресение. А празднование Пасхи традиционно связано с праздничными хлопотами — выпечкой куличей, изготовлением творожных пасок, крашением яиц.
Кондитер с 10-летним стажем Ольга Черняева рассказала о секретах приготовления пасхальных угощений.
Как большой сырок.
Помимо куличей, очень популярным пасхальным угощением считается творожная пасха. Многим она травится по текстуре: как творожный сырок, но только большой, обычно с миндалем и цукатами, которые прекрасно пополняют вкус.
«К выбору ингредиентов для творожной пасхи нужно относиться ответственно. Я, например, выбираю только проверенные марки продуктов, отдаю предпочтение нашим воронежским брендам. Обязательно беру всё в заводской упаковке, чтобы были напечатаны сроки изготовления и годности. Не рекомендую покупать на развес, так можно нарваться на нарушение сроков хранения», — рассказывает Ольга Черняева.
Кондитер уверена: секрет вкусной пасхи — качественный творог жирностью от 9%. Никаких творожных продуктов, только натуральный состав. Плохие продукты могут дать не тот результат, который нужен. Сахара должно быть в меру, чтобы он не стал главным героем в десерте. При умеренной сладости чувствуется каждая составляющая десерта. В пасху можно положить различные добавки: орехи, шоколад или ваши любимые сухофрукты. Ольга отдает предпочтение апельсиновым цукатам и дробленному миндалю.
Итак, на одну творожную пасху стандарного размера по рецепту Ольги Черняевой понадобится:
600 г. творога;
100 г. масла комнатной температуры;
80 г. сахара;
200 мл. сливок жирностью 33%;
2 яйца;
170 г. цукатов;
50 г. жареного миндаля.
Далее — действуем поэтапно:
1. Сначала необходимо отвесить в марле творог, чтобы стекла лишняя жидкость (на 1,5−2 часа). После этого творог протереть три раза через мелкое сито.
2. Сливки, яйцо и сахар смешать и на медленном огне довести до кипения, помешивая, проварить немного, чтобы смесь начала загустевать.
3. Творог с маслом пробить блендером и смешать с заварной частью. Все еще раз проработать блендером, добавить цукаты, орешки и перемешать.
4. Марлю слегка смочить водой и хорошо отжать. Застелить марлей форму для пасхи. Выложить творожную массу; разровнять, закрыть краями марли сверху. Положить небольшой груз. Форму поставить в дуршлаг на миску, в которую будет стекать лишняя жидкость. Убрать конструкцию на 12 часов в холодильник.
5. По истечении времени аккуратно перевернуть на сервировочное блюдо, снять форму и марлю. Можно украсить пасху растопленным шоколадом, на него сверху положить конфетки в виде яиц, кусочки шоколада, а можно ничем не украшать. Приятного аппетита!
«Мой любимый и простой вариант украшения — растопить шоколад и сделать красивые подтеки на верхушке пасхи, а сверху положить конфетки в виде яиц. Пасха будет красиво смотреться на плоской однотонной тарелке, чтобы она не перетягивала на себя внимание. Также пасхальное угощение можно подать к столу на круглой деревянной сервировочной доске», — рассказывает Ольга.
Если вы все-таки решите купить творожную пасху, а не готовить самостоятельно, то в первую очередь читайте внимательно состав изделия.
«Не стоит экономить и выбирать подешевле, так как есть риск попасть на некачественный продукт. Если вы хотите сделать заказ у частного мастера — изучите его страничку в соцсетях и отзывы его клиентов. Обратите внимание на внешний вид работ, важно, чтобы у кондитера были выставлены свои фотографии, а не чужие. Если по всем факторам человек вызывает у вас доверие, смело делайте заказ», — продолжает кондитер.
Тесто — в холодильник.
"В нашей семье пасхальная традиция — печь много куличей. Раньше пекли бабушка и мама, а сейчас этим занимаюсь я. Любовь к выпечке у меня с детства. Когда я вышла замуж, наша семья увеличилась вдвое. Чтобы всех угостить куличами, я завожу тесто в 15-литровом контейнере, — рассказала Ольга.
В интернете много подробных рецептов теста для куличей. За время многолетнего изготовления этих традиционных пасхальных угощений Ольга выработала свои секреты.
«Для изготовления куличей я всегда беру сливочное масло самой высокой жирности, а вместо яиц кладу только яичные желтки. Так тесто получается более воздушное и нежное, благодаря этому кулич дольше сохраняет свежесть и долго не крошится. Изюм заранее не обваливаю в муке, а аккуратно вмешиваю в тесто. Кроме того, вместо привычного брожения теста в тепле я использую 12-часовую ферментацию теста в холодильнике. Благодаря этому кулич становится ещё более ароматным», — рассказала кондитер.
Ольга Черняева украшает куличи, помимо стандарьной глазури, своим декором — делает безе, которое окрашивает в различные цвета. Впрочем, сейчас в продаже появилось много современных посыпок для куличей, которые способны превратить домашнюю выпечку в профессиональный кондитерский десерт.
Готовьте угощения с настроением, радостью, и всё у вас получится!