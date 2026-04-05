Колбаса, Безбожник и Карапуз: в Новосибирской области названы самые смешные деревни

Карта Новосибирской области полна необычных и вызывающих улыбку названий населенных пунктов, каждое из которых хранит свою уникальную историю. Многие из них появились несколько веков назад.

Среди самых запоминающихся — деревня Колбаса в Кыштовском районе. Название происходит не от мясного изделия, а от тюркских слов «чеснок у воды». Село Безбожник в Татарском районе получило имя в 1930-е годы в эпоху борьбы с религией. Местные жители к нему давно привыкли.

Есть и два села Карапуз (Старый и Новый). Их имя тоже тюркское и означает «черный лед» — из-за реки, которая промерзает до темного болотного дна. Не менее интересны деревни Зюзя, Худышка, Крутишка и Баклуши, чьи названия отсылают к географии или быту первых поселенцев.

Особое место занимает село Неудачино. Оно названо по фамилии основателя — купца или офицера Неудачина. В 1990-е жители хотели переименовать село, но передумали: жизнь здесь всегда была благополучной, и название их устраивает. Эти топонимы — живая история Сибири, запечатленная в народной памяти и на картах.