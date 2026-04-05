Колбаса, Безбожник и Карапуз: в Новосибирской области названы самые смешные деревни

Есть и два села Карапуз (Старый и Новый). Их имя тоже тюркское и означает «черный лед» — из-за реки, которая промерзает до темного болотного дна. Не менее интересны деревни Зюзя, Худышка, Крутишка и Баклуши, чьи названия отсылают к географии или быту первых поселенцев.