Ричмонд
+12°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Электроснабжение восстанавливают в Кстовском районе после атаки БПЛА

В ночь на 5 апреля в промзоне сбили 30 вражеских дронов.

Источник: Живем в Нижнем

В Кстовском районе Нижнего Новгорода восстанавливают электроснабжение после атаки вражеских БПЛА. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

Напомним, дроны атаковали промышленную зону Кстова в ночь на 5 апреля. Силы ПВО сбили 30 вражеских беспилотников. Известно, что обломки дронов упали на два объекта ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» и вызвали пожар — возгорание локализовали.

Повреждения также получили Новогорьковская ТЭЦ и несколько жилых домов и приусадебных участков.

«По предварительным данным, пострадавших нет», — сообщил Глеб Никитин.

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Оперативные службы устраняют последствия атак БПЛА.

