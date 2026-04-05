Электроснабжение восстанавливают в Кстовском районе после атаки БПЛА

В Кстовском районе Нижнего Новгорода восстанавливают электроснабжение после атаки вражеских БПЛА. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.
Напомним, дроны атаковали промышленную зону Кстова в ночь на 5 апреля. Силы ПВО сбили 30 вражеских беспилотников. Известно, что обломки дронов упали на два объекта ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» и вызвали пожар — возгорание локализовали.
Повреждения также получили Новогорьковская ТЭЦ и несколько жилых домов и приусадебных участков.
«По предварительным данным, пострадавших нет», — сообщил Глеб Никитин.
Энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Оперативные службы устраняют последствия атак БПЛА.
