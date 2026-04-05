Ричмонд
+12°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Летящие к Луне астронавты миссии «Артемида II» вновь остались без туалета

Экипаж миссии «Артемида II», направляющейся к Луне, вновь столкнулся с неисправностью туалета в капсуле Orion, сообщает Associated Press.

По данным NASA, система санитарного обеспечения начала работать нестабильно сразу после старта 1 апреля, однако на следующий день экипаж совместно с центром управления полетами смог устранить проблему.

Позднее устройство снова вышло из строя, причем на этот раз поломка оказалась более серьезной.

Инженеры предполагают, что причиной могла стать наледь в трубопроводе. Астронавтам рекомендовали временно использовать резервные средства сбора отходов, передает издание.

Ранее у астронавтов, отправившихся к Луне, уже ломался туалет.

В 2019 году на Международной космической станции также вышли из строя все туалеты. Космический испытатель и Герой России Сергей Нефедов рассказал, что отсутствие санузлов не создаст проблем астронавтам: по его словам, российские астронавты в случае непредвиденных обстоятельств использовали холщовые пропитанные салфетки с романтическим названием «Жасмин».