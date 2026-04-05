Летящие к Луне астронавты миссии «Артемида II» вновь остались без туалета

Экипаж миссии «Артемида II», направляющейся к Луне, вновь столкнулся с неисправностью туалета в капсуле Orion, сообщает Associated Press.
По данным NASA, система санитарного обеспечения начала работать нестабильно сразу после старта 1 апреля, однако на следующий день экипаж совместно с центром управления полетами смог устранить проблему.
Позднее устройство снова вышло из строя, причем на этот раз поломка оказалась более серьезной.
Инженеры предполагают, что причиной могла стать наледь в трубопроводе. Астронавтам рекомендовали временно использовать резервные средства сбора отходов, передает издание.
Ранее у астронавтов, отправившихся к Луне, уже ломался туалет.
В 2019 году на Международной космической станции также вышли из строя все туалеты. Космический испытатель и Герой России Сергей Нефедов рассказал, что отсутствие санузлов не создаст проблем астронавтам: по его словам, российские астронавты в случае непредвиденных обстоятельств использовали холщовые пропитанные салфетки с романтическим названием «Жасмин».