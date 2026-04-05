Летящие к Луне астронавты миссии «Артемида II» вновь остались без туалета

В 2019 году на Международной космической станции также вышли из строя все туалеты. Космический испытатель и Герой России Сергей Нефедов рассказал, что отсутствие санузлов не создаст проблем астронавтам: по его словам, российские астронавты в случае непредвиденных обстоятельств использовали холщовые пропитанные салфетки с романтическим названием «Жасмин».