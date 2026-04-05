Стало известно, почему временно отключат ТВ в 14 районах Иркутской области

В период с 6 по 10 апреля в 14 районах Иркутской области возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала. Об этом irk.aif.ru сообщили в Иркутском филиале Российской телевизионной и радиовещательной сети. Стало известно, что причиной временных отключений телевидения будут плановые профилактические работы. Они будут проводиться с 11 до 17 часов по иркутскому времени.
Так, 6 апреля в посёлке Венгерка Тайшетского района возможны перерывы в трансляции программ мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2. На следующий день, 7 апреля, с такими проблемами могут столкнуться жители посёлка Артёмовский в Бодайбинском районе, посёлка Бахтай в Аларском районе, посёлка Бугульдейка в Ольхонском районе и села Моты в Шелеховском районе. А в посёлке Чунский 7 апреля с 11 до 17 часов помимо временных отключений телевидения, возможны перерывы сигнала Радио России ГТРК Иркутск.
8 апреля временные отключения ТВ возможны в посёлке Алексеевский Киренского района, посёлке Тальяны Усольского района и селе Унгин Осинского района. На следующий день, 9 апреля, с перерывами в трансляции ТВ сигнала могут столкнуться жители посёлка Еланцы в Ольхонском районе, села Малое Голоустное Иркутского района, посёлка Ния в Усть-Кутском районе, деревни Новобалтурина Чунского района, посёлка Ук Нижнеудинского района. В посёлке Эдучанка Усть-Илимского района 9 апреля также возможны отключения сигнала Радио России ГТРК Иркутск.
Наконец, 10 апреля возможны отключения сигнала ТВ в посёлке Балахнинский Бодайбинского района и деревне Евдокимова в Тулунском районе.