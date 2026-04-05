Стало известно, почему временно отключат ТВ в 14 районах Иркутской области

Так, 6 апреля в посёлке Венгерка Тайшетского района возможны перерывы в трансляции программ мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2. На следующий день, 7 апреля, с такими проблемами могут столкнуться жители посёлка Артёмовский в Бодайбинском районе, посёлка Бахтай в Аларском районе, посёлка Бугульдейка в Ольхонском районе и села Моты в Шелеховском районе. А в посёлке Чунский 7 апреля с 11 до 17 часов помимо временных отключений телевидения, возможны перерывы сигнала Радио России ГТРК Иркутск.