Биробиджанца, убившего соперника и закопавшего труп, отправили в СИЗО

В Биробиджане суд заключил под стражу 53-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве. Злоумышленник зарезал сожителя своей бывшей супруги, а потом спрятал тело в лесу, сообщили в СУ СКР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
По версии следствия, в октябре 2025 года на улице Волочаевской между мужчинами, сидевшими в автомобиле, вспыхнула ссора на почве ревности. Обвиняемый несколько раз ударил соперника ножом в грудь. От ранений мужчина скончался на месте. Чтобы скрыть преступление, душегуб вывез тело в лесополосу посёлка Щукинка и закопал.
Сегодня, 5 апреля 2026 года, в суде прокурор поддержал ходатайство следователя, и суд отправил обвиняемого в следственный изолятор.
«В настоящее время осуществляется комплекс необходимых следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего», — прокомментировала и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО Анна Владиславская.
Прокуратура Еврейской автономной области взяла расследование уголовного дела на особый контроль.