Мошенники обманули более 1 200 жителей Красноярского края с начала года

С начала 2026 года аферисты ввели в заблуждение 1 467 человек, обманутые потеряли более 571 миллиона рублей. Как сообщили в прокуратуре Красноярского края, только за прошедшую неделю у 145 жителей региона мошенники похитили более 109 миллионов рублей. Чаще всего красноярцы поддаются на уловки незнакомцев в Интернете (49 случаев), оказываются под влиянием лжесотрудников спецслужб и организаций (47 случаев) и становятся жертвами фишинговых ссылок на интернет-магазины (26 случев). По каждому случаю возбуждены и расследуются уголовные дела, — добавили в ведомстве. Напомним, что накануне в Красноярске наградили победителей конкурса по финансовой грамотности.