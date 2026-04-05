Задержаны рейсы из Санкт-Петербурга в Волгоград 5 апреля

Самолеты из северной столицы опаздывают из-за временных ограничений.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 5 апреля, пассажиры, отправляющиеся в Волгоград из Санкт-Петербурга и обратно, столкнулись с задержками рейсов. Причиной стали временные ограничения на полеты, которые вводила Росавиация в аэропорту Пулково для обеспечения безопасности, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Прибытие самолета из Санкт-Петербурга в Волгоград перенесли на 12:00 по московскому времени, хотя изначально планировалось на 10:10. Вылет из Волгограда в Северную столицу также отложили — с 10:35 до 12:20 по московскому времени.

Стоит отметить, что ранее в Ленинградской области объявляли режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов, что и привело к введению подобных мер. Однако сейчас ситуация нормализуется, и пассажиры скоро смогут отправиться в путь.