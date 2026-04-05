Лукашенко сказал о справедливости, милосердии, стремлении жить по совести

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников, празднующих Пасху 5 апреля, и пожелал здоровья, радости жизни, духовного благополучия и теплоты в семьях, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
«Новость о Воскресении Христовом и осознание величия праздника преображают духовно, мы стремимся жить по совести, поступать по справедливости, быть милосерднее к окружающим», — говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что важные христианские добродетели актуальны веками, являются ориентиром, объединяя белорусов на созидание под мирным небом.
