Новые правила банкротства ипотечников: что изменится для волгоградцев

С 3 апреля 2026 года в России заработали новые правила банкротства для ипотечных заемщиков. Теперь иначе будет распределяться выручка от продажи единственного жилья, которое находится в залоге у банка. Об изменениях рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.
«РГ» пишет: сначала из суммы вычтут расходы на сохранение жилья и организацию торгов. Оставшиеся деньги разделят между кредиторами и должником по новой схеме. Залоговый кредитор получит 80% в пределах своих требований по ипотеке. Еще 10% пойдет на погашение долгов перед кредиторами первой и второй очереди, если другого имущества у должника не хватает. Сам должник получит 10%, но не больше суммы первоначального взноса и уже выплаченных по ипотеке средств.
Если после этого останутся деньги, их направят залоговому кредитору для окончательного погашения долга. А если выручка превысит все указанные суммы, остаток вернут должнику.
Кроме того, появился новый инструмент — добанкротная санация. Это возможность урегулировать долги до начала процедуры банкротства. Должник может заключить соглашение с одним, несколькими или всеми кредиторами на компромиссных условиях.
В сделке можно предусмотреть участие посредника, например медиатора, который будет контролировать исполнение. Важно, чтобы соглашение поддержали независимые кредиторы, на которых приходится более 50% требований. И условия не должны быть хуже тех, что кредиторы получили бы при обычном конкурсном производстве.
Волгоградцам, которые рассматривают банкротство как способ решить проблемы с ипотекой, стоит изучить новые правила. Они могут повлиять на сумму, которую удастся сохранить, и на сроки завершения процедуры.
