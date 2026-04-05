Новые правила банкротства ипотечников: что изменится для волгоградцев

«РГ» пишет: сначала из суммы вычтут расходы на сохранение жилья и организацию торгов. Оставшиеся деньги разделят между кредиторами и должником по новой схеме. Залоговый кредитор получит 80% в пределах своих требований по ипотеке. Еще 10% пойдет на погашение долгов перед кредиторами первой и второй очереди, если другого имущества у должника не хватает. Сам должник получит 10%, но не больше суммы первоначального взноса и уже выплаченных по ипотеке средств.