В Нижегородской области семьи с детьми получат новую выплату

В 2026 году работающие родители, которые воспитывают двоих или более детей до 18 либо 23 лет при их очном обучении, смогут оформить новую меру социальной поддержки — ежегодную семейную выплату, сообщает пресс-служба Социального фонда России по Нижегородской области.
Цель этой выплаты — поддержать семьи, в которых среднедушевой доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума в регионе проживания. Заявитель и его дети при этом должны быть гражданами России и постоянно проживать в нашей стране.
При назначении ежегодной выплаты в СФР будут комплексно оценивать финансовое и имущественное положение семьи. Положена она каждому из работающих родителей (опекунов, усыновителей и попечителей), с доходов которых ранее был уплачен НДФЛ в году, который предшествует году обращения. При этом не имеет значения, состоят родители в браке или нет. Родители могут подавать заявления независимо друг от друга.
В СФР пояснили, что размер новой семейной выплаты определяется как разница между суммой расчётного НДФЛ с дохода за предыдущий год и суммой, исчисленной с этого дохода в размере 6%.
Заявление о назначении этой выплаты родители могут подать в период с 1 июня до 1 октября текущего года.