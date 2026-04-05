Система консультирования отцов может появиться в Нижегородской области

Будут проработаны варианты психологической и социальной работы с будущими папами.

Источник: Нижегородская правда

В Нижегородской области планируется создать систему консультирования отцов. О её необходимости в своём MAX-канале заявил губернатор Глеб Никитин.

Глава региона призвал мужчин быть защитниками своих женщин, а «не инфантильными эгоистами». По словам губернатора, настоящий мужчина готов брать на себя ответственность и проявлять заботу.

«Только в союзе с надёжным спутником жизни женщина может полноценно реализовать себя как мама», — отметил Глеб Никитин.

Именно в такой семье, где есть пример правильной модели отношений, уверен глава региона, растут счастливые дети.

Глеб Никитин объявил, что в регионе будут проработаны варианты психологической и социальной работы, которая будет вестись с будущими папами.

Ранее мы рассказывали о том, как изменилась роль пап в обществе.