Полицейские рассказали комсомольчанам об актуальных схемах мошенничества

В Комсомольском районе начальник отдела полиции полковник Константин Радионов провёл встречу с жителями, где рассказал об актуальных схемах мошенников. Аферисты продолжают активно обманывать людей, используя новые уловки, сообщили в УМВД по Хабаровскому краю.
Сейчас мошенники особенно часто используют несколько приёмов. Они пытаются получить доступ к аккаунтам на «Госуслугах», уговаривают переводить деньги на «безопасные счета» и заманивают в якобы выгодные инвестиции. Ещё одна популярная схема — звонок якобы от коммунальщиков с предложением заменить счётчики или установить приложение для передачи показаний.
Как только человек устанавливает такое приложение, мошенники получают полный доступ к его телефону и банковским данным. Полковник Радионов призвал жителей сохранять спокойствие, не поддаваться эмоциям и никогда не вести важные разговоры с незнакомцами по телефону.
Лучший способ защиты — самостоятельно перезвонить в организацию, от имени которой якобы звонит собеседник, и уточнить информацию. Также важно не торопиться принимать решения под давлением.
В конце встречи полицейские раздали всем присутствующим памятки с простыми правилами безопасности. Соблюдая их, можно избежать обмана и сохранить свои деньги.
«Бдительность — это лучшая защита от мошенников», — напомнили в МВД.