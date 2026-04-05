Чистый четверг 2026: дата, традиции и главные запреты дня

Чистый (Великий) четверг — день, посвящённый воспоминаниям о Тайной вечере, на которой Иисус Христос установил таинство Евхаристии (Причастия). Название «Чистый» связано с традициями духовного и физического очищения.
Что нужно сделать в этот день.
Причаститься. Главное событие дня — участие в утренней службе, где читаются «Двенадцать Евангелий», и принятие Святого Причастия.
Приготовить четверговую соль. Особым обрядом является приготовление «четверговой соли»: обычную соль пережигают в печи или на сковороде, а затем освящают. Считается, что она обладает целебными свойствами.
Сделать уборку. До захода солнца принято наводить чистоту в доме, символически смывая грехи и preparingясь к Пасхе.
Искупаться до восхода солнца. Старинная традиция предписывает искупаться на рассвете, чтобы смыть все болезни и сглаз, встретить праздник обновлённым.
Начать приготовления к Пасхе. В этот день традиционно пекут куличи, красят яйца и готовят творожную пасху.
Что категорически нельзя делать.
Ссориться, злиться, сквернословить. День следует провести в молитве и духовном сосредоточении.
Заниматься тяжёлым физическим трудом после обеда. Все хлопоты по дому и приготовления лучше завершить до полудня.
Оставлять в доме грязь и беспорядок. Считается, что это принесёт неудачи.
Одалживать деньги, продукты или вещи из дома. Поверье гласит, что так можно «отдать» своё благополучие.
Отказывать в помощи и милостыне. Великий пост, особенно Страстная неделя — время милосердия и сострадания.
Чистый четверг — это день, который соединяет глубокую духовную практику с народными традициями, задавая тон подготовке к главному христианскому празднику — Светлому Христову Воскресению.