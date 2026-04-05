Иранский беспилотник атаковал резервуар нефтяной компании Bapco в Бахрейне

Иранский беспилотник атаковал резервуар нефтяной компании Bapco Energies в Бахрейне. Об этом сообщает Бахрейнское информационное агентство со ссылкой на заявление корпорации.
Инцидент произошел утром в воскресенье. В результате удара возник пожар на одном из топливных резервуаров.
«Пострадавших нет. Возгорание было полностью ликвидировано, ситуация взята под контроль. В настоящее время проводится оценка нанесенного ущерба», — говорится в заявлении Bapco Energies.
