Иранский беспилотник атаковал резервуар нефтяной компании Bapco в Бахрейне

В результате атаки Ирана на резервуар нефтяной компании Bapco в Бахрейне никто не пострадал.

Источник: Комсомольская правда

Иранский беспилотник атаковал резервуар нефтяной компании Bapco Energies в Бахрейне. Об этом сообщает Бахрейнское информационное агентство со ссылкой на заявление корпорации.

Инцидент произошел утром в воскресенье. В результате удара возник пожар на одном из топливных резервуаров.

«Пострадавших нет. Возгорание было полностью ликвидировано, ситуация взята под контроль. В настоящее время проводится оценка нанесенного ущерба», — говорится в заявлении Bapco Energies.

Напомним, подобным удары Ирана не ограничиваются. Немногим ранее сообщалось, что Тегеран также атаковал американские военные базы, расположенные в ОАЭ и Кувейте. Тогда также использовались беспилотники. Однако последствия не уточнялись.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше