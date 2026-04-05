Ричмонд
+12°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске подвели итоги проекта «КиноКрасноярск» и наградили юных кинематографистов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В «Доме кино» наградили победителей первого городского образовательного проекта «КиноКрасноярск». В нем приняли участие школьники, педагоги и эксперты кино- и медиаиндустрии.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В «Доме кино» наградили победителей первого городского образовательного проекта «КиноКрасноярск». В нем приняли участие школьники, педагоги и эксперты кино- и медиаиндустрии.

В течение учебного года старшеклассники изучали отечественное кино: смотрели и разбирали известные фильмы, а затем создавали собственные медиапроекты — трейлеры, тизеры, подкасты и эссе.

Победителями конкурса творческих работ стали: команда «Такое надо знать» школы № 152 — в номинации «Подкаст», «Медиа.13» гимназии № 13 — в номинации «Трейлер», и «ПроСОВкино» школы № 139 — в номинации «Тизер». В конкурсе «От идеи до экрана» лучшей стала ученица гимназии № 13 Алёна Князькова. Победу в кино-квизе одержала команда «Троя» школы № 3.

Отдельно отметили педагогов, добавили в мэрии. Победителем конкурса «Педагогический взгляд» стала учитель гимназии № 13 Надежда Чечикова.

По словам участников, проект помог не только познакомиться с классикой, но и попробовать себя в роли создателей контента.