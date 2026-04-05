В Красноярске подвели итоги проекта «КиноКрасноярск» и наградили юных кинематографистов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В «Доме кино» наградили победителей первого городского образовательного проекта «КиноКрасноярск». В нем приняли участие школьники, педагоги и эксперты кино- и медиаиндустрии.
В течение учебного года старшеклассники изучали отечественное кино: смотрели и разбирали известные фильмы, а затем создавали собственные медиапроекты — трейлеры, тизеры, подкасты и эссе.
Победителями конкурса творческих работ стали: команда «Такое надо знать» школы № 152 — в номинации «Подкаст», «Медиа.13» гимназии № 13 — в номинации «Трейлер», и «ПроСОВкино» школы № 139 — в номинации «Тизер». В конкурсе «От идеи до экрана» лучшей стала ученица гимназии № 13 Алёна Князькова. Победу в кино-квизе одержала команда «Троя» школы № 3.
Отдельно отметили педагогов, добавили в мэрии. Победителем конкурса «Педагогический взгляд» стала учитель гимназии № 13 Надежда Чечикова.
По словам участников, проект помог не только познакомиться с классикой, но и попробовать себя в роли создателей контента.